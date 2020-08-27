Четверг, 27 Августа 2020 14:25

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением о выдвижении кандидатуры на должность судьи Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В заявлении, в частности, отмечается: <Руководствуясь ч.1 ст.166 и ч.3 ст.213 Конституции РА, Правительство РА выдвинуло на должность судьи Конституционного Суда (КС) кандидатуру Эдгара Шатиряна>.

Отметим, что ранее правительство выдвинуло на должность судьи КС кандидатуру Ваграма Аветисяна, однако, последний после встречи с депутатами отозвал свою кандидатуру.

Напомним, что спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12- ю годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян. Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей. На общем собрании судей кандидатом в судьи КС был избран председатель кассационного суда РА Ерванд Хундкарян. Артур Вагаршян, выдвинутый президентом, является доктором юридических наук, профессором.