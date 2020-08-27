Четверг, 27 Августа 2020 13:46

АрмИнфо. Режим чрезвычайного положения в Армении продлеваться не будет. Об этом 27 августа на заседании правительства заявил министр юстиции РА Рустам Бадасян, представивший поправки в законах "Об обеспечении санитарно­эпидемиологической безопасности населения" и " О защите населения в условиях чрезвычайного положения", а также в пакете смежных законов.

Министр отметил, что пакет разработан совместно с Министерством здравоохранения. Он предусматривает урегулирование вопросов, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией и защитой населения в условиях после правового режима чрезвычайного положения.

Министр заметил, что после последнего продления режима ЧП, срок которого истекает 11 сентября, он продлеваться не будет. Но будут действовать мероприятия и ограничения, зафиксированные в проекте поправок. Так, при импорте инфекции в стране может быть применен механизм карантина, который может быть применен по предложению губернатора, мэра Еревана или правительства РА. Карантин может быть применен как в отдельных регионах, так и по всей стране. В последнем случае соответствующее решение принимает правительство РА при фиксации вспышек инфекции в одной или более областей. В случае, если карантин будет применен по предложению губернатора или мэра Еревана, предусмотрено осуществить ряд мероприятий. В частности, применение особого режима в местах входа и выхода вируса, временное приостановление межгосударственного сообщения, введение ограничений на свободное передвижение граждан и транспортных средств, самоизоляция, изоляция. обсервация. В том случае, если карантин будет объявлен правительством страны, исходя из складывающейся ситуации, возможно применение более жестких мероприятий. Но в любом случае эти мероприятия лишь предложения, и не обязательно, что они будут применены в полном объеме. Речь идет об ограничении митингов или массовых мероприятий, установление санитарно-эпидемиологических норм для юридических лиц, ограничения в передвижении товаров, в образовательных учреждениях, в государственных и местных органах власти. Предложения, по словам министра, приведены в соответствие с требованиями Конституции РА. Пакет также определяет порядок применения ограничений, полномочия контролирующих субъектов, а также ответственность за нарушение установленных норм. Предусмотрено также предоставить судам право в короткие сроки рассматривать дела по обжалованиям решений контролирующих органов.