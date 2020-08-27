Четверг, 27 Августа 2020 13:42

АрмИнфо.28 августа в Ереване, в рамках программы <Моя Армения>, состоится благотворительное мероприятие в поддержку музеев и музеев-заповедников с целью смягчений последствий ситуации с COVID-19.

В рамках первого этапа программы содействие будет оказано 36 музеям и музеям-заповедникам пяти областей Армении: Ширакской, Лорийской, Тавушской, Вайоц Дзорской и Сюникской. Мероприятие пройдет в Доме­музее Хачатура Абовяна совместно с Минобразования, науки, культуры и спорта РА, ИКОМ Армении и центра ROCHEMP.

Стартовавшая в 2015 году программа <Моя Армения> направлена на повышение и распространение знаний о культурном наследии республики, а также на стимулирование необходимых навыков для содействия популяризации достопримечательностей. <Моя Армения> - совместная программа с USAID и Смитсоновским институтом (США).