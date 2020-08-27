Четверг, 27 Августа 2020 13:40

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян принял представителей общественной организации <Езидский центр по правам человека>. Об этом Татоян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

<Защита прав национальных меньшинств, проживающих в нашей стране, в том числе езидов, находится в центре нашего постоянного внимания. Для Защитника прав человека очень важно, чтобы проживающие в Армении езиды могли эффективно использовать свои права, сохраняя национальные традиции и ценности>,- подчеркнул омбудсмен.

Татоян сообщил, что в дни Чрезвычайного положения, на езидском языке было опубликовано руководство омбудсмена по <новому чрезвычайному положению в условиях коронавируса>. Это было сделано с тем, чтобы национальные меньшинства имели возможность узнавать о существующих проблемах на национальном языке.

В свою очередь руководитель езидского центра по правам человека Сашик Султанян поблагодарил Защитника прав человека за проделанную работу в этой сфере. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с проведением совместной работы, направленной на защиту прав человека.