Четверг, 27 Августа 2020 13:39

АрмИнфо. По данным на 11:00 27 августа, в Армении выявлено 203 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 262 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 43270 случаев коронавируса, выздоровели 36988 человек, скончались 864. За последние сутки болезнь унесла жизнь троих человек в возрасте 75-и, 80-и и 98-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксирован также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 265.

На данный момент фактическое лечение получают 5153 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 200507 тестов на коронавирус (из них 1938 - за последние сутки).