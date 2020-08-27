Четверг, 27 Августа 2020 13:37

АрмИнфо. Необходимо сделать все необходимое для поддержания большого количества тестирований на выявление COVID-19. Об этом 27 августа на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, последние шесть дней в стране наблюдается устойчивая тенденция по сокращению (в среднем, 200 случаев) числа заболевших новым видом коронавируса. Некоторое исключение составил вчерашний день, когда было зафиксировано 203 случая, но при этом, как заметил премьер-министр, было проведено большее количество тестирований - 1938, и необходимо приложить все усилия для сохранения этого показателя. "Еще раз хочу обратить внимание на необходимость поддержания санитарно- эпидемиологических норм. По сути, можно констатировать, что по данным прошлой недели, продолжается тенденция к сокращению количества заболевших граждан ", - отметил глава правительства, добавив, что тенденция связана как раз с качеством поддержания этих норм. "Вновь хочу обратиться к гражданам с призывом быть максимально внимательными к проблеме, поскольку преодоление последствий эпидемии напрямую связано с индивидуальной ответственностью каждого из нас. Тем более, что в поддержании правил произошли некоторые послабления", - сказал премьер-министр, напомнив, что по положению на сегодняшний день в стране зафиксировано 864 случаев смертей от коронавируса, и 265 случаев смертей заболевших коронавирусом, но скончавшихся по другим причинам. "Выражаем наши соболезнования родным и близким скончавшихся", - заявил Никол Пашинян.

Отметим, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 43 270, сообщает в Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Прирост за сутки составил 203 человека. В общей сложности от коронавируса в Армении скончались 864 человек (плюс 3 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 265 (плюс 1 за минувшие сутки). Число излечившихся от инфекции составляет 36 988. На лечении находятся 5 153 человек. Общее количество проведенных тестов - 200 507.