Arminfo.info




﻿
 Четверг, 27 Августа 2020 13:35

Нарушение ПДД водителем автомобиля стало причиной ДТП на переезде участка Цовагюх-Ереван

Нарушение ПДД водителем автомобиля стало причиной ДТП на переезде участка Цовагюх-Ереван

АрмИнфо. 26 августа из-за грубого нарушения водителем правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда на 87 км участка Цовагюх-Ереван произошло столкновение автомобиля марки Mercedes с технологической автомотрисой компании «Южно-Кавказская железная дорога». Водитель в нарушение правил дорожного движения остановился на железнодорожном переезде, разговаривая по телефону.

В результате столкновения повреждены воздуховодная труба и метельник автомотрисы, на которой сотрудниками ЮКЖД осуществлялся плановый осмотр железнодорожной инфраструктуры.

С начала текущего года это уже восьмое ДТП на железной дороге, произошедшее по вине водителей автотранспортных средств: в отчетный период зарегистрировано 6 столкновений автомобилей с подвижным составом на железнодорожных переездах и 2 падения автомобилей с моста на железнодорожный путь.

Несмотря на то, что с целью улучшения видимости для водителей ЗАО «ЮКЖД» установило на указанном переезде обзорные зеркала, состояние безопасности не улучшается. С начала года это уже третье ДТП на данном переезде.  

Южно-Кавказская железная дорога вновь призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными при пересечении железнодорожных переездов, соблюдать правила дорожного движения и не пытаться пересечь железнодорожные пути перед движущимся составом. Со своей стороны, компания предпринимает все необходимые для обеспечения безопасности движения поездов меры, в том числе в тесном взаимодействии с органами государственной власти и правопорядка.

Регулярно проводятся кампании информационного характера, во время которых водителей, жителей близлежащих населенных пунктов знакомят с правилами поведения на железной дороги и нормами безопасности.

 

«ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն  հանդիսանում  է «Ռուսական երկաթուղիներ» ԲԲԸ-ի դուստր ընկերություն և իրականացնում է Հայաստանի երկաթուղային համակարգի կոնցեսիոն կառավարումը: Համաձայն 2008 թ. փետրվարի 13-ին Երևանում կնքված պայմանագրի՝ կոնցեսիոն կառավարման ժամկետը կազմում է 30 տարի՝ կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ ևս 10 տարի երկարացման իրավունքով:

ЗАО Южно-Кавказская железная дорога является 100% дочерней компанией ОАО Российские железные дороги и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО ЮКЖД согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет

 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Армении впервые звание Национального героя присуждено врачуВ Армении впервые звание Национального героя присуждено врачу
В Армении определились победители в этапе В Армении определились победители в этапе "Профессионал" конкурса "Воин мира" на АрМИ-2020
15 лицам предъявлены обвинения по делу о коррупции в Дорожной полиции15 лицам предъявлены обвинения по делу о коррупции в Дорожной полиции
Оппозиционные партии Армении призывают правительство отменить штрафы за неношение масокОппозиционные партии Армении призывают правительство отменить штрафы за неношение масок
В Армении будет создана лаборатория радиационного мониторинг а окружающей средыВ Армении будет создана лаборатория радиационного мониторинг а окружающей среды
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Поиск по дням

2013 , 2014