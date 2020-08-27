Четверг, 27 Августа 2020 13:35

АрмИнфо. 26 августа из-за грубого нарушения водителем правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда на 87 км участка Цовагюх-Ереван произошло столкновение автомобиля марки Mercedes с технологической автомотрисой компании «Южно-Кавказская железная дорога». Водитель в нарушение правил дорожного движения остановился на железнодорожном переезде, разговаривая по телефону.

В результате столкновения повреждены воздуховодная труба и метельник автомотрисы, на которой сотрудниками ЮКЖД осуществлялся плановый осмотр железнодорожной инфраструктуры.

С начала текущего года это уже восьмое ДТП на железной дороге, произошедшее по вине водителей автотранспортных средств: в отчетный период зарегистрировано 6 столкновений автомобилей с подвижным составом на железнодорожных переездах и 2 падения автомобилей с моста на железнодорожный путь.

Несмотря на то, что с целью улучшения видимости для водителей ЗАО «ЮКЖД» установило на указанном переезде обзорные зеркала, состояние безопасности не улучшается. С начала года это уже третье ДТП на данном переезде.

Южно-Кавказская железная дорога вновь призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными при пересечении железнодорожных переездов, соблюдать правила дорожного движения и не пытаться пересечь железнодорожные пути перед движущимся составом. Со своей стороны, компания предпринимает все необходимые для обеспечения безопасности движения поездов меры, в том числе в тесном взаимодействии с органами государственной власти и правопорядка.

Регулярно проводятся кампании информационного характера, во время которых водителей, жителей близлежащих населенных пунктов знакомят с правилами поведения на железной дороги и нормами безопасности.

«ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն հանդիսանում է «Ռուսական երկաթուղիներ» ԲԲԸ-ի դուստր ընկերություն և իրականացնում է Հայաստանի երկաթուղային համակարգի կոնցեսիոն կառավարումը: Համաձայն 2008 թ. փետրվարի 13-ին Երևանում կնքված պայմանագրի՝ կոնցեսիոն կառավարման ժամկետը կազմում է 30 տարի՝ կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ ևս 10 տարի երկարացման իրավունքով:

ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” является 100% дочерней компанией ОАО “Российские железные дороги” и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО “ЮКЖД” согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.