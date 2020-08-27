Четверг, 27 Августа 2020 11:21

АрмИнфо. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл международную школу креативных технологий TUMO на Пресне в Москве/

Как сообщает САР, в центре можно будет самостоятельно изучать графический дизайн и робототехнику, 3D-моделирование и разработку компьютерных игр, музыку, кинопроизводство и анимацию.

"Креативные технологии - разработка программного обеспечения и компьютерных игр, кино и анимация, новые медиа, дизайн и другие - являются драйвером развития многих городов мира. Это классное направление для Москвы, очень востребованное, очень модное. Я думаю, что оно у нас будет развиваться и спрос на него будет большой", - сказал, открывая центр, мэр города Сергей Собянин.

Он поблагодарил предприятия, которые вложили деньги в развитие творческого образования в столице и создали для детей комфортное пространство. В здании площадью тысяча квадратных метров обустроены учебный атриум - амфитеатр на 90 мест, кабинеты для проведения семинаров, студии звукозаписи, робототехники c конструкторами Lego Mindstorms, а также зона отдыха на крыше.

В распоряжении учащихся - профессиональное оборудование - 65 компьютеров iMac, DSLR-камеры и видеокамеры, графические станции и планшеты с интерфейсом Wacom RFID, 3D-принтеры.

Осмотрев, где и чем ребята будут заниматься, глава города рассказал: "Москва продолжает готовиться к 1 сентября. Помимо стандартных, школьных уроков, мы, конечно же, готовим и огромную сеть дополнительного образования, которое очень развито в городе. Миллион детишек дошкольного и школьного возраста посещают кружки, секции, спортивные школы, детские технопарки. И их с каждым годом становится все больше".

Международная школа креативных технологий TUMO, штаб-квартира которой находится в Ереване, основана в 2011 году. Сейчас такие школы работают в Париже, Бейруте, в планах открытие их в Берлине, Токио, Калифорнии. За девять лет существования более 50 тысяч детей уже прошли обучение в рамках этой школы. На Пресне она заработает в октябре. А в сентябре москвичи смогут побывать там на дне открытых дверей.

Специальной подготовки и тестирования для поступления не потребуется. Заниматься смогут до 2 тысяч детей в месяц в возрасте от 12 до 17 лет как очно, так и дистанционно. 100 самых талантливых будут учиться бесплатно. Срок обучения по одной образовательной программе - от 10 месяцев до двух лет. Окончившие школу формируют портфолио реализованных творческих проектов, которое поможет им поступить в колледж или вуз, где обязателен творческий конкурс.