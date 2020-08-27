Четверг, 27 Августа 2020 10:19

АрмИнфо.Ардшинбанк объявлен победителем ежегодного конкурса «AsianBanking&FinanceRetailBankingAwards 2020» в трех номинациях. Более 100 авторитетных банков из 30 стран были награждены в рамках конкурса ABFAwards. Банк был удостоен наград «Розничный банк года», «Инициатива года в области цифрового банкинга» и «Инициатива года в сфере интернет-банкинга» в области розничных банковских услуг в Армении.

Ардшинбанк своей работой неоднократно привлекал внимание международных журналов. В 2020 году Банк был признан «Лучшим банком года» в Армении авторитетными журналами «Global Finance» и «Euromoney», The Banker, авторитетный международный журнал из издатнльство Financial Times признал выпуск еврооблигаций банка на международном рынке капитала «Сделкой года в Европе».

«Основа всех наград - сделать предоставление банковских услуг для клиента более качественным и доступным. Награды еще раз свидетельствуют о высоком уровне надежности и доверия к банку»,- упоминается в сообщении.

Ознакомиться с полным списком банков, получивших награды в рамках церемонии награждения, можно по следующей ссылке: https://asianbankingandfinance.net/co-written-partner/news/asian-banking-finance-awards-holds-first-ever-digital-awards-presentation

Сегодня разветвленная сеть обслуживания Ардшинбанка включает 63 отделения, 138 банкоматов, 670 коммерческих терминалов, более 2000 терминалов самообслуживания, а также услуги телефонного банкинга, интернет-банкинга и мобильного банкинга. Около 1/3 клиентов банка являются активными пользователями мобильного приложения Ардшинбанка. В 2020 году Банк был первым, кто для пользователей своего мобильного приложения сделал международные переводы с карты на карту доступными, что позволило осуществлять круглосуточные переводы с платежных карт на карты Visa и Mastercard, выпущенные за рубежом. Перевод становится доступным для получателя в считанные секунды, для чего нужно знать только номер карты получателя перевода.