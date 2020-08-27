Четверг, 27 Августа 2020 10:18

АрмИнфо.. Начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Леон Айвазян провел встречу с делегацией во главе с руководителем ереванского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в РА Клэр Мейтро.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с судьбой, оказавшегося на азербайджанской территории, армянского офицера Гургена Алавердяна.

Леон Айвазян выразил МККК озабоченность Министерства обороны РА в связи с тиражируемыми азербайджанскими СМИ с 23 августа текущего года видеороликами о Гургене Алавердяне, а также их содержанием, что является грубейшим нарушением международно закрепленных прав. В частности, грубейшим нарушением обязательств, взятых Азербайджаном в рамках международного гуманитарного права.

Принимая во внимание аналогичную политику, проводимую властями Азербайджана на протяжении многих лет, Министерство обороны обратилось к МККК с просьбой более последовательно защищать права армян, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана.

Глава ереванского офиса МККК заверила, что их организация предпринимает все необходимые шаги для обеспечения процедур, вытекающих из статуса Гургена Алавердяна.

Как уже сообщало АрмИнфо, армянскому офицеру Гургену Алавердяну, попавшему в азербайджанский плен, грозит пожизненное заключение. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям УК АР.

Напомним, что согласно сообщению МО РА, 22 августа в районе 19:30, офицер Гурген Алавердян заблудился на местности из-за неблагоприятных погодных условий во время проверки боевых позиций. В Минобороны РА также опровергли тиражируемую в азербайджанских СМИ информацию о попытке диверсионного проникновения со стороны ВС РА, в результате которой якобы Алавердян был захвачен в плен. В армянском оборонном ведомстве также сообщили, что ведется служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В МККК АрмИнфо сообщили, что налажен диалог с соответствующими сторонами для получения доступа к гражданину Армении, оказавшемуся в Азербайджане.

Стоит также заметить, что вчера СМИ Азербайджана растиражировали видеоролик, в котором якобы армянский военный признается, что он был послан в АР для сбора развединформации, и что якобы он хочет остаться в Азербайджане. Причем, он читает текст с листочка, причем на плохо написанном армянском языке.