Среда, 26 Августа 2020 21:07

АрмИнфо. СНБ Армении задержала вора в законе Геворка Меликяна, известного под прозвищем Геворик Ошаканский. Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно источнику, в рамках следствия были получены факты о том, что Меликян путем угроз, и, используя свое влияние в криминальной среде обязался решить вопрос, связанный с возвращением долга. К Меликяну обратился некий А.П., который попросил авторитета помочь получить долг от гражданина С.С

После чего, Меликян потребовал у С.С. выполнить условия А.П. В свою очередь, А.П. от С.С. затребовал $4800, полтора миллиона драмов, а также свидетельство о собственности на прибрежные озерные участки Армавирской области с рыбоводческими хозяйствами участки.

В рамках данного уголовного дела в полицию было вызвано 4 человек, троих из них задержали, а еще один был освобожден под подписку о невыезде. Во время обысков в квартирах указанных лиц были найдены наркотики, телефоны, свидетельства, являющиеся предметом спора и др.

Напомним, что в прошлом году были внесены поправки в Уголовном и в Уголовно-процессуальном кодексах. Законодательный пакет определяет понятие криминальной субкультуры и ответственность в тех случаях, если гражданин на добровольной основе становится ее частью, вступая в ту или иную группу, имеющую криминальную направленность. Под криминальной субкультурой понимается группа лиц с уголовными рангами и межличностными иерархическими отношениями, которые действуют в соответствии с установленными и признанными ими же правилами поведения, не соответствующие правилам поведения, установленным государством или законом.

Участие в преступной группировке будет наказываться законом в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией или же без конфискации имущества. После законодательных изменений имел место ряд случаев задержания <воров в законе> и членов преступных группировок.