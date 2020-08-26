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 Среда, 26 Августа 2020 20:09
Ани Мшецян

Жителей обрушившегося в Ереване здания мэрия столицы временно разместила в гостинице

Жителей обрушившегося в Ереване здания мэрия столицы временно разместила в гостинице

АрмИнфо. Мэрия Еревана сообщила, что жители обрушившегося в столице здания на улице Райниса временно размещены в гостинице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Согласно источнику, 9 семьей, пострадавшие в ходе частичного обрушения здания, которые нуждающиеся во временном жилье на данный момент размещены в одной из гостиниц Еревана.  Отметим, что сегодня утром в результате взрыва произошло частичное обрушение в 4- этажном здании по адресу Райниса 1 в административном районе Канакер-Зейтун.  По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.  Частично обрушились 12 квартир в 5-ом подъезде. Два десятка граждан были эвакуированы.

Под обломками зданий осталось трое человек. Двое из них уже перемещены в столичную университетскую больницу, один из них получил сильные ожоги. Третий пострадавший скончался.

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