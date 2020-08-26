Среда, 26 Августа 2020 20:09

АрмИнфо. Мэрия Еревана сообщила, что жители обрушившегося в столице здания на улице Райниса временно размещены в гостинице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно источнику, 9 семьей, пострадавшие в ходе частичного обрушения здания, которые нуждающиеся во временном жилье на данный момент размещены в одной из гостиниц Еревана. Отметим, что сегодня утром в результате взрыва произошло частичное обрушение в 4- этажном здании по адресу Райниса 1 в административном районе Канакер-Зейтун. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Частично обрушились 12 квартир в 5-ом подъезде. Два десятка граждан были эвакуированы.

Под обломками зданий осталось трое человек. Двое из них уже перемещены в столичную университетскую больницу, один из них получил сильные ожоги. Третий пострадавший скончался.