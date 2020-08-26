Среда, 26 Августа 2020 20:08

АрмИнфо.Центральная избирательная комиссия на заседании 26 августа на основании заявления спикера парламента Арарата Мирзояна о том, что депутат от фракции <Просвещенная Армения> Мане Тандилян отказалась от депутатского мандата, отдал мандат Степану Степаняну.

Данное решение ЦИК было принято согласно голосам избирателей. Степан Степанян от фракции <Просвещенная Армения> набрал наибольшее количество голосов от партии в 4 избирательном участке.

Отметим, что 14 августа Мане Тандилян на своей странице в соцсети Facebook сообщила о том, что прекращает свою деятельность в партии и отказывается от депутатского мандата по причине проблем со здоровьем.