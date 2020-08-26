Среда, 26 Августа 2020 20:06

АрмИнфо.Прокурор по делу экс-министра финансов Армении Гагика Хачаряна Геврок Саркисян заявил, что последний должен остаться под арестом. Об этом Саркисян заявил в ходе судебного заседания 26 августа.

По словам обвинителя, Хачатрян, будучи на свободе, может препятствовать следственному процессу, так как имеет весьма обширные связи. Более того, он может пытаться скрыться от следствия, как это сделали его сыновья.

Также Саркисян подчеркнул, что доказательств, доказывающих причастность Хачатряну к приписываемым действиям предостаточно. По словам прокурора, даже поверхностно изучив дело, можно понять, что Хачатрян действительно связан с данным делом. В качестве доказательства прокурор заявил, что есть показания бывшего министра сельского хозяйства Серго Карапетяна, гендиректора концерна "Мульти Груп" Седрака Арустамяна и других.

Однако, защита Хачатряна придерживается другого мнения. По словам адвоката Ерема Саркисяна в материалы дела не включены данные, которые оправдывают его подзащитного.

Отметим, что в ходе заседания защита Хачатряна также ходатайствовала об отводе прокурора, однако, суд отклонил данное ходатайство. Также защита просила суд изменить меру пресечения в отношении Гагика Хачатряна по состоянию здоровья последнего.

Напомним, что бывшему суперминистру - финансов и госдоходов, самому богатому чиновнику Армении, бенефициару множества компаний Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по пункту 3 части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия), пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах), пункту 1 части 3 статьи 38-179, пункту 2 части 4 статьи 311 (получение взятки), пункту 1 части 3 статьи 38-190 и части 1 статьи 314 (служебный подлог) УК РА.