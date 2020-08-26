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 Среда, 26 Августа 2020 18:15
Карина Меликян

Спецакция от Beeline - покупка смартфона Samsung A11 с доступом к пакету BeeFree 2900 и бесплатной подпиской Yandex.Plus

Спецакция от Beeline - покупка смартфона Samsung A11 с доступом к пакету BeeFree 2900 и бесплатной подпиской Yandex.Plus

АрмИнфо. Beeline в Армении объявил о старте специальной акции продаж смартфонов Samsung A11. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в случае покупки смартфона Samsung A11 до 30 октября с.г. клиент получает доступ к тарифному пакету BeeFree 2900 и 3-х месячную бесплатную подписку Yandex.Plus.

Согласно источнику, смартфон Samsung A11 можно приобрести за 79200 драмов, или купить в рассрочку за 3300 драмов ежемесячно.

"В Beeline наши клиенты могут не только приобрести смартфон по привлекательной цене, но и подписаться на наш самый новый тарифный план и воспользоваться самыми востребованными услугами Yandex-а. Уверен, что абонентам понравится наше новое пакетное предложение",-отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Yandex.Plus позволяет слушать качественную музыку онлайн в приложении Yandex.Music, смотреть фильмы и сериалы на платформе KinoPoisk HD, и предоставляет скидку в 10% при использовании услуг Yandex.Taxi.

Дополнительную информации можно получить на сайте www.beeline.am, написав на страницу компании в фейсбуке Beeline Armenia, позвонив на бесплатный номер 0611 или в офисах продаж и обслуживания (https://www.beeline.am/hy/offices/).

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане.  Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".

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