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 Среда, 26 Августа 2020 18:02

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 27 августа

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 27 августа

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 улица Бабаяна, улица Арабкира 33, собственные дома на улице В.Давтяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 20 на улице А.Тиграняна, жилые дома 8, 8а у Канакерской ГЭС, жилой дом 23/1 и подъезд 2 жилого дома 19/1 на улице Давида Анахта, жилые дома 5, 7 на улице Дро, жилой дом 17 на улице Райниса, собственные дома на улице Фанарджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Бусабанакан, Герцена, собственные дома на улицах Эминского и Норашхараин, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на улице Кохбаци, жилой дом 29 на улице Саряна, жилой дом 8 на пр. Саят-Нова, жилой дом 1 на улице Екмаляна, жилой дом 64 на улице Арами, жилой дом 43 на улице Пушкина, жилой дом 43 на улице Пушкина, жилой дом 31 на пр. 31 на пр.  Тиграна Меца, жилой дом 7 на улице Чаренца, жилой дом 1 на улице Пароняна, жилой дом 16а на улице Исаакяна, жилой дом 10 на 1-ом переулке Корюна, жилой дом 13 на улице Абовяна, жилой дом 1 на улице Спендиаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 38, 42 в 1-ом квартале Давташена; жилой дом 2/2 в 1- ом микрорайоне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

в Армавирской области:

11:00-16:00  села Хоронк и Атарбекян;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Комитаса, Абовяна, Чаренца, Исаакяна, кварталы "Болор охер", "Калер", частично

квартал "Цирананоц" в общине Егвард;

11:00-12:00 село Джрвеж; кварталы "Мелконян", "А" и прилегающие территории;

11:00-14:00  села Котайк и Нор-гюх.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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