Среда, 26 Августа 2020 16:43

АрмИнфо.В Минобороны Армении отреагировали на сообщение о предъявлении обвинений по пяти статья армянскому офицеру Гургену Алавердяну, оказавшемуся в азербайджанском плену.

Так, пресс-секретарь МО РА Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук в частности, написала: " СГБ и генеральная прокуратура Азербайджана распространили совместное заявление о возбуждении уголовного дела в отношении заблудившегося армянского офицера Гургена Алавердяна по 5 различным статьям. Все выдвинутые обвинения - абсурдны, а развернутый процесс - традиционно некачественно поставленный спектакль. Минобороны РА находится в постоянном контакте с международными структурами, продолжает интенсивно работать в связи со сложившееся ситуацией".

Как уже сообщало АрмИфно, армянскому офицеру Гургену Алавердяну, попавшему в азербайджанский плен, грозит пожизненное заключение.

Так, согласно сообщению азербайджанских СМИ, Алавердяну предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана. Как говорится в совместном сообщении СГБ и генеральной прокуратуры, Алавердян подозревается в том, что он якобы "участвуя в составе незаконных вооруженных формирований, созданных на территории Кельбаджарского района, совершал нападения на военнослужащих, предприятия, управления, организации или отдельных лиц Азербайджанской Республики".

Кроме того, Алавердяну вменяются совершение действий, направленных на убийства людей, причинение вреда их здоровью, нанесению значительного имущественного ущерба, незаконный оборот оружия.

"Алавердян по заданию спецслужб Армении незаконно пересек государственную границу для сбора сведений, составляющих государственную тайну Азербайджана с целью использования их во вред безопасности нашей страны. В связи с вышеуказанным Генеральным прокурором Азербайджана начато уголовно дело по ст. 100.2 (ведение агрессивной войны), 276 (шпионаж), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 228.1 (незаконное приобретение, передача, хранение, транспортировка, ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) и 318.1 (Незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Азербайджана. Для всестороннего, полного и объективного проведения предварительного следствия создана совместная следственно-оперативная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры, СГБ, МВД и Государственной пограничной службы. Следствие ведется следственным управлением Генеральной прокуратуры. По указанным ст. УК Алавердяну грозит длительные сроки лишения свободы плоть до пожизненного заключения", - сообщает Туран.

Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на Минобороны Армении, 22 августа в районе 19:30, офицер Гурген Алавердян заблудился на местности из-за неблагоприятных погодных условий во время проверки боевых позиций. В Минобороны РА также опровергли тиражируемую в азербайджанских СМИ информацию о попытке диверсионного проникновения со стороны ВС РА, в результате которой якобы Алавердян был захвачен в плен. В армянском оборонном ведомстве также сообщили, что ведется служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Армянский депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян на своей странице в Фейсбук уже сообщила, что обратилась в международные правозащитные организации в связи с грубейшим нарушением азербайджанской стороной прав офицера Гургена Алавердяна.