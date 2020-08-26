Среда, 26 Августа 2020 16:42

АрмИнфо.В Армии обороны Арцаха опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороны, на этот раз об обстреле приграничного села Гапанлы Тертерского района.

Так, в заявлении АО Арцаха, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится: "Официальная пропаганда Азербайджана, продолжая придерживаться политики, основанной на лжи и фальсификаций, сегодня выступила с очередным заявлением, в котором утверждается, что военнослужащие Армии обороны Арцаха открыли огонь из пулеметов и снайперских винтовок в направлении села Гапанлы Тертерского района.

АО Арцаха заявляет, что вышеупомянутое сообщение является очередной дезинформацией азербайджанской стороны. Более того, гражданское население и объекты никогда не были и не являются мишенью Армии обороны.

Передовые подразделения Армии обороны продолжает соблюдать режим прекращения огня и в случае необходимости готов принять необходимые меры, вытекающие из ситуации".