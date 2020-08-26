Среда, 26 Августа 2020 15:25

АрмИнфо.Адвокат экс-министра финансов Гагика Хачатряна Ерем Саркисян ходатайствует об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного. Саркисян заявил, что целесообразность ареста вызывает у него сомнения.

Адвокат подчеркнул тот факт, что суд все еще не изучил представленные защитой основания для освобождения Хачатряна. По словам защиты, заявления обвинения о том, что Хачатрян может препятствовать следствию, лишены оснований. Более того, состояние здоровья бывшего министра финансов не совместимо с содержанием под стражей.

Адвокат также подчеркнул, что необходимо снять арест с банковских счетов Хачатряна, так как ЕСПЧ вынес решение, согласно которому Хачатрян получил право за свой счет пройти лечение, пригласив иностранных врачей. Однако, чтобы оплатить лечение, со счетов бывшего министра финансов должен быть снят арест. Саркисян также подчеркнул, что 19 августа защита обратилась в суд с просьбой отменить арест, однако суд так и не обсудил данное ходатайство.

В свою очередь сторона обвинения подчеркнула, что доказательства, представленные обвинением, находятся в материалах дела и будут предъявлены в нужное время. Отметим, что Хачарян, по состоянию здоровья, на судебном заседании не присутствует.

Напомним, что бывшему суперминистру - финансов и госдоходов, самому богатому чиновнику Армении, бенефициару множества компаний Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по пункту 3 части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия), пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах), пункту 1 части 3 статьи 38-179, пункту 2 части 4 статьи 311 (получение взятки), пункту 1 части 3 статьи 38-190 и части 1 статьи 314 (служебный подлог) УК РА.