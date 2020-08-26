Среда, 26 Августа 2020 14:03

АрмИнфо. Региональные события после июльских боев и в этом контексте ситуацию, сложившуюся вокруг нагорно-карабахского мирного процесса обсудили в ходе телефонного разговора министры иностранных дел Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Мнацаканян подчеркнул важность армяно-российского сотрудничества, направленного на поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и России также обменялись мнениями по вопросам повестки армяно-российских союзнических отношений.