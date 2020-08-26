Среда, 26 Августа 2020 13:52

АрмИнфо. Армянские спасатели извлекли из-под завалов полуобрушившегося здания в Ереване тело третьего гражданина. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава МЧС Армении Феликс Цолакян.

"Из-под завалов только что был извлечен третий пострадавший. К сожалению, он мертв. Это мужчина 56 лет, Казарян Артур. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", - отметил Цолакян, при этом он добавил, что по имеющимся предварительным данным, больше граждан быть под завалами не должно быть.

Он также проинформировал, что сейчас проверяется сейсмоустойчивость здания, и первое, второе и третьи подъезды в надлежащем состоянии, есть подозрения относительно 4-ого подъезда, а пятый обрушился. Он также затруднился сказать на каком этаже произошел взрыв и вследствие чего. Цолакян также проинформировал, что все граждане, оставшиеся без крыши над головой будут размещены надлежащим образом.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня утром в результате взрыва произошло обрушение в 4-этажном здании по адресу Райниса 1 в административном районе Канакер-Зейтун. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Частично обрушились 12 квартир в 5-ом подъезде. Два десятка граждан были эвакуированы. Из-под завалов были извлечены двое граждан - мужчина и женщина. Состояние мужчины крайне тяжелое, у него многочисленные ожоги.