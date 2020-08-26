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 Среда, 26 Августа 2020 13:24
Марианна Мкртчян

В рамках "Армия-2020" в Гюмри состоится показ военной техники, а в Ереване авиапролет

В рамках "Армия-2020" в Гюмри состоится показ военной техники, а в Ереване авиапролет

АрмИнфо. В российской военной базе в Армении на статическом показе вооружения и военной техники в рамках Международного военно- технического форума Южного военного округа (ЮВО) "Армия-2020" гостям представят до 50 современных и исторических образцов.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, на выставочных площадках Форума в Гюмрийском военном гарнизоне организаторы установили современную бронетехнику, включая танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, бронетранспортер БТР-80, новейшие бронеавтомобили <Тигр>. Помимо общевойсковой составляющей представлено вооружение и техника различных родов войск - комплексы ПВО С-300, <Бук>, ЗСУ-23-4 <Шилка> и артиллерийские орудия и реактивные системы, в том числе <Град>, самоходные артиллерийские установки 2С1 <Гвоздика>, различные средства радиоэлектронной борьбы, в том числе беспилотные летательные аппараты, техника инженерных войск, подразделений радиационной, химической и биологической защиты и др.

Кроме того, на площадках форума будут представлены образцы стрелкового оружия, боевой техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, советской армии послевоенного периода.

Церемония торжественного открытия военно-технического форума <Армия-2020> на территории военных городков <Большая Крепость> и <Полигон> в г. Гюмри состоится в 12.00 (МСК) 27 августа с.г. Для автовладельцев подготовлена парковка.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям Форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания - соблюдать социально- безопасную дистанцию.

Кроме того, в Ереване на динамическом показе возможностей вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) <Армия-2020> авиационная база Эребуни обеспечит демонстрационный пролет авиации.

Статический показ современных образцов вооружения и военной техники завершится пролетом самолетов оперативно тактической авиации, а также вертолетов армейской авиации. На предельно низкой высоте перед гостями Форума пролетят истребители МиГ-29, ударные вертолеты Ми-24, транспортно- боевые Ми-8МТВ. Летчики на истребителях МиГ-29 продемонстрируют гостям фигуры сложного и высшего пилотажа: боевые развороты, бочку, петлю <Нестерова>, косую петлю, виражи, колокол, нож, кобру.

Церемония торжественного открытия военно-технического форума <Армия- 2020> на территории военного аэродрома Эребуни в Ереване состоится в 12:00 (МСК) 28 августа с.г. Для автовладельцев предусмотрена парковка.  В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям Форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания - соблюдать социально- безопасную дистанцию.

Всего в Форуме ЮВО <Армия-2020> примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно­исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ привлекут более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК. Международный военно-технический форум ЮВО <Армия-2020> пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г. 

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