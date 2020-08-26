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 Среда, 26 Августа 2020 11:44
Карина Манукян

Деятельность школ может быть временно приостановлена в случае распространения в их стенах COVID-19

Деятельность школ может быть временно приостановлена в случае распространения в их стенах COVID-19

АрмИнфо. Деятельность школ может быть временно приостановлена в случае распространения в их стенах COVID-19. Об этом сообщила замминистра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян на пресс-конференции 26 августа.

Замминистра проинформировала, что в случае, если в конкретной школе число случаев COVID-19 составит 10% и более от общего числа учащихся, то будет поднят вопрос о ее дальнейшей деятельности. Ранее сообщалось, что в общеобразовательных учебных заведениях учебный процесс на всех уровнях общего образования (начальный, средний и старший) стартует с 15 сентября 2020 года с очным обучением, а первоклассники посетят школу 14 сентября в сопровождении одного человека. В каждой школе будет установлен ответственный за контроль за инфекцией коронавируса, который по должности является директором школы. Школы будут обеспечивать масками, алкогелями, дезинфицирующими средствами, салфетками с запасом не менее на неделю.

По словам Андреасян, средства защиты и дезинфекции будут приобретаться в том числе на средства, съэкономленные школами в результате весеннего карантина и перехода на дистанционное обучение. Помимо этого, содействие в данном вопросе окажет также правительство. Классы с численностью учащихся до 20 человек будут посещать уроки в обычном режиме, а классы с более 20-ю учащимися будут разделены на две группы, каждая из которых будет посещать школу три раза в неделю. При этом Андреасян заверила в том, что лишней нагрузки и дополнительных учебных часов у учителей в этом случае не будет. Замминистра отметила, что разделение больших классов на группы позволит также сократить число одновременно присутствующих в школе учащихся, и тем самым снизить интенсивность возможных контактов. Школы будут подвергаться дезинфекции ежедневно, в том числе после каждой учебной смены.

Для персонала школ будет отрегулирован процесс тестирования для своевременного выявления случаев коронавируса. Для учащихся из групп риска, на основе соответствующего медицинского заключения и заявки родителя, будет организовано централизованное дистанционное обучение.

Учителя из групп риска будут обеспечены дополнительными средствами защиты при посещении школы, либо получат возможность вовлечения в процесс дистанционного образования. Еще один вариант - это их замена другими кадрами, согласно Трудовому кодексу.

Что касается частных учебных заведений, то с ними, по словам замминистра, было обсуждено руководство по противоэпидемиологическим мерам, и предложено представить свои решения с четким сохранением действующих правил безопасности.

Добавим, что в школах запрещается осуществление массовых мероприятий. Временно запрещены услуги продленки, деятельность организуемых школой кружков. Во время перемен учащиеся не покидают класс. Случаи выхода из классной комнаты регулируются по мере необходимости под контролем учителя. Во время учебного процесса в школе, по возможности, необходимо сохранить социальное расстояние, исключая скопления и тесные контакты.

Запрещается вызывать учащихся к доске, учащиеся отвечают на урок со своих мест. В конце семестра проводится проверка знаний учащихся посредством итоговой полугодовой письменной работы. Оценки учащиеся и родители смогут увидеть в электронном дневнике.

В школах запрещается работа буфетов и столовых. При необходимости, питание учащихся организуется в классе, посредством сухого питания.

Более полробная информация представлена на сайте www.escs.am .

Добавим, что в Армении занятия в школах были временно прекращены в марте, в связи с ситуацией с коронавирусом. Дальнейшее обучение школьников проходило в дистанционном режиме.

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