Среда, 26 Августа 2020 11:16

АрмИнфо.По данным на 11:00 26 августа, в Армении выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 264 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 43067 случаев коронавируса, выздоровели 36726 человек, скончались 861. За последние сутки болезнь унесла жизнь троих человек в возрасте 58-и, 63-х и 79-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 4 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 264.

На данный момент фактическое лечение получают 5216 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 198569 тестов на коронавирус (из них 1696 - за последние сутки).