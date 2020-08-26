Среда, 26 Августа 2020 10:07

АрмИнфо.В Ереване по адресу ул. Райниса 3 произошел взрыв с последующим обрушением здания.

Как сообщает пресс-служба МЧС, взрыв произошел в результате утечки газа. В ведомстве проинформировали, что на место инцидента было направлено 5 боевых расчетов спасателей-пожарников, передвижная лестница, две группы кинологов, врачи скорой помощи и психологи.

На месте инцидента находится премьер-министр Армении Никол Пашинян, и глава МЧС Феликс Цолакян.

По предварительным данным, спасатели из под завалов вытащили двух граждан, эвакуировали 21 гражданина. Оба пострадавших госпитализированы в больничный комплекс №1 им. Гераци.