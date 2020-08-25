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 Вторник, 25 Августа 2020 21:07
Александр Аванесов

Министр ИД Азербайджана: Говорить о датах встречи министров иностранных дел было бы преждевременным

Министр ИД Азербайджана: Говорить о датах встречи министров иностранных дел было бы преждевременным

АрмИнфо.  Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта   хотят организовать осенью этого года встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Однако действия Армении фактически сводят усилия посредников на нет.  Об этом в интервью ТАСС накануне визита в Москву заявил министр иностранных дел  Азербайджана  Джейхун Байрамов.

По его словам, <подрыв Арменией процесса урегулирования конфликта в нагорно- карабахском регионе и других оккупированных территориях Азербайджана не ограничивается только военной атакой, произошедшей 12 июля>.  <Руководство этой страны подрывает шансы для возобновления переговоров, заявляя о необходимости закрепления результатов войны, исключая возможность освобождения территорий, угрожая нанесением ударов по азербайджанским населенным пунктам, продолжая политику незаконного заселения оккупированных территорий, тем самым изменяя там демографическую ситуацию. Этот перечень агрессивных заявлений и провокационных шагов армянской стороны можно продолжить. В таких условиях говорить о датах встречи министров иностранных дел было бы преждевременным. Мы ожидаем от сопредседателей Минской группы ОБСЕ гарантий готовности армянской стороны к ведению субстантивных переговоров по освобождению оккупированных территорий Азербайджана и устранению других последствий вооруженного конфликта, как это предусмотрено четырьмя резолюциями СБ ООН от 1993 года и решением Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года. Реализация таких договоренностей позволит приступить в дальнейшем к рассмотрению политических вопросов>, - заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства. 

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