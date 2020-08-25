Вторник, 25 Августа 2020 21:03

АрмИнфо. Прибывший сегодня в Баку министр обороны России Сергей Шойгу, провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, передает бакинское агентство Turan.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе беседы были затронуты двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности. Ильхам Алиев отметил, что имел недавно телефонный разговор с Путиным, в ходе которого были подняты определенные вопросы. Иные подробности о встрече Алиева с Шойгу не сообщаются.

Отметим, что в ходе упомянутого разговора Алиев поставил перед Путиным вопросы о поставках 400 тонн вооружений Армении в дни боевых действий на границе 12-16 июля.

Президент Ильхам Алиев сказал, что <целью армянской провокации было вовлечение в армяно-азербайджанский конфликт ОДКБ. При этом, интенсивность поставок военных грузов из России в Армению <вызывает беспокойство и серьезные вопросы у азербайджанской общественности>. Алиев отметил, что этот вопрос является главной причиной звонка Путину.