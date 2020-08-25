Вторник, 25 Августа 2020 18:22

АрмИнфо.После распада СССР Казахстан проделал стремительный путь – от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера глобального ядерного нераспространения, отказавшись от этого зловещего оружия в пользу мира, закрыв крупнейший в мире испытательный ядерный полигон в Семипалатинске и принципиально отстаивая сегодня принципы разоружения.

2 декабря 2009 года 64-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, единогласно приняв резолюцию 64/35, объявила 29 августа - День подписания Указа о закрытии Семипалатинского ядерного полигона - Международным днем действий против ядерных испытаний. Резолюция призывает к более активному просвещению и информированию людей «о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия». С инициативой принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила Республика Казахстан, с тем чтобы отметить закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона.

Международный день действий против ядерных испытаний был впервые проведен в 2010 году. С тех пор ежегодно этот День отмечается проведением во всем мире согласованных различных мероприятий, включая симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, публикации, лекции, информационные передачи и другие события. В Организации Объединенных Наций также проводился ряд мероприятий. После провозглашения этого Дня многочисленные двусторонние и многосторонние усилия на правительственном уровне, а также широкие движения гражданского общества и усилия Генерального секретаря ООН помогли продвинуть вперед дело запрещения ядерных испытаний.

29 августа памятно и тем, что 71 лет назад на семипалатинской земле прошло испытание первой атомной бомбы, которое открыло одну из самых сложных и значимых страниц в истории нашей страны, связанных не только с началом ядерного противостояния, но и негативным эффектом научного открытия на здоровье людей и сохранение жизни на земле.

Исторический опыт страны, где функционировали полигоны для более чем 500 ядерных испытаний, в результате которых радиации подверглись более полутора миллиона казахстанцев и обширные природные пространства, привел нас к лучшему пониманию безопасности и общего будущего. Вот почему отказ от ядерного оружия и статуса ядерной державы был нашим осознанным, искренним выбором, добровольным актом, поддержанным народом Казахстана и по достоинству оцененным мировым сообществом.

Сегодня Казахстан является участником всех фундаментальных международных договоров в сфере ядерной безопасности и юридически закрепила свой безъядерный статус, а казахстанское членство в Совете Безопасности ООН - логический итог наших инициатив в сфере ядерного разоружения и пример для остальных ядерных государств.