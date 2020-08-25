Вторник, 25 Августа 2020 18:22

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 жилой дом 59 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 89-129 на улице Ачемяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 33, 35б на улице Туманяна, 1/1 на улице Байрона, жилой дом 51 на улице Налбандяна, 34а на улице Абовяна, жилой дом 4 на улице Кохбаци, жилой дом 1 на улице Екмаляна, жилые дома 7, 8/1, 10, 15, 15а, 17 на улице Алека Манукяна, жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, собственные дома 4-45 на улице Бюзанда, собственные дома 18-45 на улице Кохбаци, жилой дом 64 на улице Арама и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-18 на 7-ой улице Айгестана, частично улицы Айгестана 3, 4, 6, 12, собственные дома 1-18 на 7-ой улице Айгестана, частично улицы Айгестана 3, 4, 6, 12, собственные дома 1, 2, 11, 12 на улице Гранта Шагиняна, собственные дома 93-127 на улице Вардананца, жилые дома 1, 3 на улице Ер.Кочара, собственные дома 79-95 на улице Врацяна, собственные дома 163-179 на улице Заваряна, собственные дома 110-133 на улице Нар-Доса, собственные дома 90-125 на улице Чаренца, собственные дома 156-172 на улице Христофора, жилой дом 19 на улице Давида Анахта, жилой дом 7 на улице Гоголя, жилой дом 22 на 4-ой улице М.Аветисяна, жилые дома 26, 30, 34 на улице Бабаяна, жилой дом 47 на улице Амбарцзумяна, жилой дом 18 на улице Кочара, жилой дом 15а на улице Грибоедова, жилые дома 5а, 56, 58 на пр. Комитаса, жилой дом 55 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), супермаркет "Ереван Сити" по адресу: пр. Комитаса 60; жилой дом 25 на улице Сундукяна, собственные дома на улицах Антараин и Шрджанцик Тоннель, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 40-40/2, 42-44 на улице Мамиконянца, жилые дома 5, 7, 11, 13, 19, 19/1, 21 и собственные дома на улице Н.Тиграняна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Неркин Чарбаха 3, 4, 5, 10, собственные дома на 1-ом переулке 5-й улицы; адреса: улица Шевченко 1, 4, 6, собственные дома 4, 6, 8 на улице Ехбайрутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на улице Сасна Црер, жилой дом 24 во 2-ом квартале Давташена, жилой дом 46/4 во 2-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 1 на улице Ашхабада и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; жилые дома 7/6, 35/74, 37/7 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; все жилые дома на улице Царава Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, Гая, Ханджяна, Ара-Гегцика, Исаакяна, Сафаряна, Закаряна; частично улицы Комитаса, Абовяна, Чаренца, кварталы "Болор охер", "Калер", "Цирананоц", частично квартал "Нар-Дос" в общине Егвард; частично села Капутан, Камарис, Гегашен; частично частные дома Птгни;

13?00-17?00 частично квартал "А" в Джрвеже. По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:

080000180.