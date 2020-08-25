Вторник, 25 Августа 2020 18:20

АрмИнфо. В формате онлайн продолжается 5-ый концертный сезон международного музыкального фестиваля <Опус>.

Напомним, что проект, проводимый в августе и сентябре, включает масштабную культурную программу: концерты, лекции и интервью с участием армянских и иностранных деятелей искусства. На этот раз в рамках <Опус-5> выступил Государственный камерный оркестр Армении, исполнив <Октет> Мендельсона. Директор ГКОА Феликс Бабурян признал, что из-за ситуации с коронавирусом и карантина был отменен ряд концертов. Несмотря на это, оркестр продолжил активные репетиции, и разработал новые программы, которые планируется представить на суд зрителей.

В числе заявленных участников <Опус-5> - Национальный квартет имени Комитаса, виолончелист Микаел Ахназарян и пианист Мамикон Наапетов, композитор Дмитрий Мазуров и Ансамбль Современной Музыки GAM. Проект завершится серией Jazz weekend, в ходе которой выступят джазовые группы Gregory Privat Trio и Yottagon.

Организатором фестиваля является Международная ассоциация <Артконцепт> при поддержке Минобразования, науки, культуры и спорта РА. За трансляциями можно следить с 10 августа по 27 сентября с еженедельной периодичностью на официальном сайте <Артконцепта> www.artconcept.am, а также на страницах организации в социальных сетях. -