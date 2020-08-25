Вторник, 25 Августа 2020 18:20

АрмИнфо. 25 августа министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Абаса Бадахшана Зохури.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, Феликс Цолакян поздравил посла с назначением и пожелал успехов в предстоящей деятельности.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, в частности о возможности проведения совместных спасательных учений в приграничных районах и развития сотрудничества в других сферах.

Аббас Бадахшан Зохури поблагодарил министра за прием, подчеркнув, что многовековые исторические и культурные связи между Ираном и Арменией обязывают его укреплять партнерство. В ходе беседы была достигнута договоренность об активизации взаимных встреч представителей ведомств, разработать совместные проекты с целью их реализации и доведения до логического завершения. <Нам предстоит многое сделать в плане дальнейшего укрепления двусторонних отношений и создания практического поля. <Мы всегда готовы ответить в случае необходимости, чтобы сделать все возможное, чтобы поддержать дружественный народ соседнего Ирана>, - сказал министр Цолакян.