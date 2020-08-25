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 Вторник, 25 Августа 2020 17:00
Марианна Мкртчян

Главы МИД России и Азербайджана обсудят карабахский конфликт

Главы МИД России и Азербайджана обсудят карабахский конфликт

АрмИнфо. По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова  глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 26 августа  с официальным визитом посетит РФ.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, руководители внешнеполитических ведомств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование.

<Запланированы встречи Д.А.Байрамова с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчуком и заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И.М.-С.Умахановым.

Россию и Азербайджан связывают отношения стратегического партнерства, построенные на базе добрососедства, равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.  Основополагающим двусторонним документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года. Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 года.

В настоящее время между двумя странами заключено более 150 международно-правовых актов.

Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество. По итогам 2019 года российско-азербайджанский товарооборот составил 3,169 млрд долларов США.  Российский экспорт в Азербайджан равнялся 2,312 млрд долл. США, импорт - 857 млн долл. США.

Идет активная работа по реализации решений XVIII заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось 9 декабря 2019 года в г. Баку.

Неизменно приоритетным остается наше взаимодействие в гуманитарной сфере с акцентом на укрепление общего языкового, образовательного и культурного пространства.

Важная составляющая российско-азербайджанского взаимодействия - межрегиональное сотрудничество. В настоящее время во внешнеторговую деятельность с Азербайджанской Республикой вовлечены около 600 предприятий и организаций, действующих в большинстве субъектов Российской Федерации. У 18 из них имеются соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном.

Намерены и далее продолжать практику проведения положительно зарекомендовавших себя российско-азербайджанских межрегиональных форумов.

Россия уже более двух десятилетий выступает ключевым посредником в нагорно- карабахском урегулировании (НКУ), в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. С учетом географической близости и общей истории наших народов решение этого конфликта имеет для нас первостепенное значение. Содействие сторонам в НКУ относится к числу российских внешнеполитических приоритетов.

Рассматриваем предстоящий визит в контексте продолжения российско-азербайджанского политического диалога, дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества>, - отмечается в сообщении. 

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