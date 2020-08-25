Вторник, 25 Августа 2020 16:02

АрмИнфо. Информация о том, что министр здравоохранения Арсен Торосян подал в отставку, не соответствуют действительности. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

Отметим, что данные слухи опровергла также пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян. Как сообщает пресс-служба правительства с 21 августа по 18 сентября включительно Торосян уходит в отпуск. Данное решение 25 августа подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян. "В течение отпуска Арсена Торосяна будет заменять первый заместитель Анаит Аванесян",- подчеркивается в решении правительства.

Отметим, что во многих армянских СМИ распространилась информация о том, что министр здравоохранения Арсен Торосян подал в отставку. Данное предположение, в частности, основывается на том, что министр, столь активный пользователь соцсетей, почему-то удалил свои аккаунты в соцсети Facebook, как служебный, так и личный.

Также некоторые СМИ распространили информацию о том, что Торосян принял решение уйти с поста, но премьер-министр Армении не намерен подписывать заявление, так как поручил правоохранителям проверить слухи о растрате госсредств министром во время эпидемии коронавируса. Отметим, что общественность также обвиняла министра в том, что он распределял госзаказы среди своих родственников и близких друзей.