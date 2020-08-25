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 Вторник, 25 Августа 2020 15:54
Александр Аванесов

Премьер: Коррупция в Армении должна быть либо невозможной, либо настолько низкой, чтобы этот вопрос не стоял в общественной повестке

Премьер: Коррупция в Армении должна быть либо невозможной, либо настолько низкой, чтобы этот вопрос не стоял в общественной повестке

АрмИнфо.Коррупция в Армении должна быть либо невозможной, либо настолько низкой, чтобы этот вопрос не стоял в общественной повестке. Об этом 25 августа в ходе встречи  с членами Комиссии по предупреждению коррупции  во главе с Айкуи Арутюнян,  заявил  премьер-министр РА Никол  Пашинян. Во встрече принял участие и министр юстиции  РА Рустам Бадасян.

Приветствуя членов комиссии, премьер-министр отметил, что не прошло и года с момента создания в Армении Комиссии по предотвращению коррупции. Несомненно, ее деятельность имеет концептуальное значение для нашей страны, потому что программа правительства Армении

воплощает видение общества, свободного от коррупции.  <Конечно, одним из самых важных вопросов в повестке дня Армении сегодня является борьба с коррупцией, но стратегически для нас возможно не бороться с коррупцией, а иметь четкие механизмы ее предотвращения, а это означает, что либо коррупция в Армении невозможна из-за соответствующих механизмов, либо просто она должна быть на таком низком уровне, чтобы она вообще не стояла на повестке  как общественный вопрос, конечно, при наличии дополнительных механизмов борьбы, когда любой случай коррупции не останется незамеченным.  Цель нашей сегодняшней встречи - понять, как продвигается работа Комиссии по предупреждению коррупции, что должно сделать правительство, потому что у правительства много функций с точки зрения обеспечения нормальной работы комиссии. И я надеюсь, что мы сможем в кратчайшие сроки решить те проблемы, которые, кстати, зафиксированы в нашей Антикоррупционной стратегии. По сути, этот документ - документ наших совместных действий. Сегодня мы услышим, куда мы пришли с точки зрения реализации этой стратегии, которая касается Комиссии по предупреждению коррупции> - отметил глава правительства.

Поблагодарив за прием, Айкуи Арутюнян представила премьер-министру членов комиссии Лилит Алексанян, Арамаиса Пашиняна, Нарека Амбарцумяна, рассказала об их функциях. Она отметила, что комиссия действует более 8 месяцев и с момента своего образования полностью

вовлечена в организацию своей деятельности. В частности, как государственное учреждение структура была задействована в системе госслужбы, введены внутренние регламенты, которых раньше не было. Введена система декларирования интересов,  с целью улучшения декларирования разработано техническое задание системы.  Это позволит автоматически собирать и анализировать данные, снизить влияние человеческого фактора,   вывести работу комиссии на качественно новый уровень. Разработаны предложения о создании институциональных структур по конфискации имущества незаконного происхождения, которые будут представлены в Министерство юстиции. Комиссия внесет предложения по расширению системы социального обеспечения и ее внедрению в систему государственного управления. В стадии разработки находится ряд предложений по законодательным изменениям и другая работа.

Премьер-министр обменялся мнениями с представителями Антикоррупционной комиссии по вопросам антикоррупционной повестки. Упоминалось формирование институциональной основы системы декларирования, сотрудничество между комиссией и правоохранительной системой, внедрение электронных систем, законодательные реформы и другие темы.  Обсуждались также  вопросы предотвращения коррупции, выявления коррупционных преступлений, антикоррупционного просвещения и информирования.

<Политическая воля правительства добиться успеха в борьбе с коррупцией и предотвратить коррупцию не вызывает сомнений. В этом отношении мы должны установить высшие ориентиры и продолжить нашу работу>, - сказал  Никол Пашинян.

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