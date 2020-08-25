АрмИнфо.25 августа министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян представил коллективу нового директора Национальной библиотеки Армении Анну Чулян.
В ходе встречи министр выразил благодарность и.о. директора Грачья Сарибекяну за проделанную работу, выразив надежду на то, что Чулян также приложит усилия на этом поприще. Со своей стороны новоназначенный директор поблагодарила за оказанное ей доверие, отметив, что Национальная библиотека является серьезным стратегическим объектом в сфере культуры, и важен вклад в сохранение и популяризацию национального наследия.
Добавим, что Анна Чулян - кандидат филологических наук, доцент, президент Ассоциации цифровых библиотек Армении