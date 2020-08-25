В ходе встречи министр выразил благодарность и.о. директора Грачья Сарибекяну за проделанную работу, выразив надежду на то, что Чулян также приложит усилия на этом поприще. Со своей стороны новоназначенный директор поблагодарила за оказанное ей доверие, отметив, что Национальная библиотека является серьезным стратегическим объектом в сфере культуры, и важен вклад в сохранение и популяризацию национального наследия.

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