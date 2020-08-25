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 Вторник, 25 Августа 2020 13:29
Анна Варданян

Группа быстрого реагирования омбудсмена посетила УИУ <Нубарашен>

Группа быстрого реагирования омбудсмена посетила УИУ <Нубарашен>

АрмИнфо. Вчера на горячую линию офиса омбудсмена Армении поступил сигнал о том, что 23 августа в УИУ <Нубарашен> сотрудниками пенитенциарного учреждения был избит заключенный.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, затем поступил еще один сигнал о том, что сотрудники УИУ были в масках и действовали во время обыска камеры.

<На основании вызова в УИУ <Нубарашен> направилась группа быстрого реагирования омбудсмена. Как выяснилось, во время инцидента в камере присутствовало трое заключенных. С ними были проведены личные беседы. Один из заключенных во время личной беседы передал сотрудникам офиса омбудсмена письменное заявление, в котором описывались произошедшие события.

Во время визита были выявлены данные, которые необходимо проверить в рамках процедуры, предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом. На основании визита и письменного заявления заключенного в Генеральную прокуратуру от имени омбудсмена будет направлен запрос, с просьбой провести исследования информации, полученной группой быстрого реагирования. Еще одно письмо будет направлено в Минюст>, - подчеркивается в заявлении омбудсмена.

Реакции Генпрокуратуры и Минюста на это чрезвычайное событие пока нет. 

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