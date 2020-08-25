Вторник, 25 Августа 2020 13:26

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян напомнил о том, что правительство приняло решение о необходимости реставрации скульптурных работ, прилегающих к трассе Ереван - Севан. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер написал о том, что весной правительство выделило 176 млн и 76 млн драмов соответственно для реставрации памятников <Дорожные строители> и <Ардзаганка>, а также на благоустройство прилегающих территорий. В июне и июле Министерство образования и науки объявило открытый тендер на выбор компании для проведения реставрационных работ. Оба тендера не состоялись из-за отсутствия участников.

Вчера министерство объявило новый тендер. <Надеюсь, на сей раз будут участники и победители данного тендера, и будет решен не только вопрос культурного характера, но и экономический, потому что подобные вложения также предполагают создание новых рабочих мест>, - заключил Пашинян.

Отметим, что основная часть памятника <Дорожным строителям> при подъезде к г. Чаренцаван в конце 90-х годов был кем-то просто разобран и разграблен, так как был сделан из нержавеющей стали.