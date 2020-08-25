Вторник, 25 Августа 2020 13:16

АрмИнфо.Международный Комитет Красного Креста работает в направлении получения доступа к армянскому военнопленному, офицеру Гургену Алавердяну.

Так, в беседе с корреспондентом АрмИнфо руководитель программ по коммуникации ереванского офиса МККК Зара Аматуни сообщила, что налажен диалог с обеими сторонами для получения доступа к гражданину Армении. "Мы работаем в направлении получения доступа к гражданину Армении, оказавшемуся в Азербайджане с целью мониторинга условий содержания и обращения с ним, и обеспечить связь с родными", - отметила Аматуни.

Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на Минобороны Армении, 22 августа в районе 19:30, офицер Гурген Алавердян заблудился на местности из-за неблагоприятных погодных условий во время проверки боевых позиций. В Минобороны РА также опровергли тиражируемую в азербайджанских СМИ информацию о попытке диверсионного проникновения со стороны ВС РА, в результате которой якобы Алавердян был захвачен в плен. В армянском оборонном ведомстве также сообщили, что ведется служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Армянский депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян на своей странице в Фейсбук уже сообщила, что обратилась в международные правозащитные организации в связи с грубейшим нарушением азербайджанской стороной прав офицера Гургена Алавердяна.