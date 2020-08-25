Вторник, 25 Августа 2020 13:14

АрмИнфо.Назначенное на 25 августа судебное заседание по делу бывшего председателя Комитета государственных доходов, бывшего министра финансов РА Гагика Хачатряна и его племянника Карена Хачатряна перенесено.

Согласно сообщению аппарата суда, судебные слушания были перенесены на 26 августа на основе заявления Гагика Хачатряна.

Напомним, что Карен Хачатрян, ранее занимавший должность начальника управления внутренней безопасности КГД, обвиняется в растрате в особо крупном размере, а Гагик Хачатрян - в злоупотреблении должностным положением и растрате в особо крупных размерах. Оба они были задержаны, а затем - арестованы в конце августа прошлого года. Согласно предварительной информации, в КГД были зарегистрированы сотрудники, которым выплачивалась зарплата, но которые на самом деле на работу не выходили.

Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по пункту 3 части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия), пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах), пункту 1 части 3 статьи 38-179, пункту 2 части 4 статьи 311 (получение взятки), пункту 1 части 3 статьи 38-190 и части 1 статьи 314 (служебный подлог) УК РА.

Карен Хачатрян обвиняется по пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах) и части 1 статьи 314 (служебный подлог) УК РА.