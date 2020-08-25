Вторник, 25 Августа 2020 11:55

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян, в Москве на полях Международного военно-технического форума "Армия-2020" встретился с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС России) Дмитрием Шугаевым и директором государственной компании "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым.

Как сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь МО РА Шушан Степанян, в ходе встречи обсуждалось текущее состояние армяно-российского двустороннего военно- технического сотрудничества и предстоящая деятельность.

Собеседники высоко оценили ход выполнения существующих контрактов, достигли договоренностей об условиях и путях реализации ряда новых контрактов.

Стороны выразили обоюдное мнение о важности создания со стороны частных военно- промышленных компаний совместных предприятий и организации производств.

Тоноян также посетил павильон компании "Тактическое ракетное вооружение", ознакомился с производимыми новейшими средствами, образцами дальнобойных и точных ракет. Затем делегация Минобороны обсудила вопросы сотрудничества с руководством компании.

Давид Тоноян также осмотрел павильоны ряда других предприятий, сотрудничающих с Министерством обороны РА