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 Вторник, 25 Августа 2020 11:51
Марианна Мкртчян

В Грузии произошел очередной конфликт между армянами и азербайджанцами на бытовой почве

В Грузии произошел очередной конфликт между армянами и азербайджанцами на бытовой почве

АрмИнфо. В Грузии произошел очередной конфликт между армянами и азербайджанцами на бытовой почве.

Так, согласно JNEWS, 23 августа, произошла драка между жителями села Тория Ниноцминдского муниципалитета и азербайджанцами.

Дело в том, что азербайджанцы пасли овец на пастбищах, принадлежащих жителям села Тория (армянами- ред.), сельчане прогнали животных, после чего началась потасовка.

МВД Грузии начало расследование сразу по двум статьям УК, есть раненые и задержанные.

По словам одного из жителей села Тория, они отправили 16-летнего ребенка сказать тушетцам, чтобы те вывели овец с их пастбищ, но те избили ребенка, после чего завязалась драка.

В беседе с JNEWS один из участников драки рассказал следующее: <У нас есть территория для сенокоса, мы пошли и увидели, что турки пасут овец на наших территориях. Мы прогнали животных с поля, и оттуда пошла ссора и драка. Потом они собрались в группу из нескольких человек и напали на нас. Они были примерно на 3-4 машинах, и нас было много, но мы работали - одни косили, а другие стояли, они приехали и напали на нас с железными и деревянными дубинками. Так получилось, что из наших задержали около трех человек. Я не знаю, были арестованные с их стороны или нет. Драка произошла на пастбище. Мы хотим справедливости, мы хотим узнать, кто им так придал <духу>, что они предпринимают такие шаги, нападают на людей, избивали даже грузинских пограничников>.

По словам жителей Тория, 5-6 человек получили ранения различной тяжести, в том числе два несовершеннолетних ребенка. Им оказана соответствующая медицинская помощь в больнице Ниноцминда.

По словам жителей села, в прошлом с азербайджанцами проблем не было, и это первый серьезный инцидент, о котором уже все знают. В пресс-службе МВД, на данный момент задержано в общей сложности 11 человек с обеих сторон, ведется расследование.  Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье <организация, управление и участие в групповом насилии>.

Утром 24 августа жители села Тория собрались перед зданием полиции Ниноцминды и требовали освободить троих задержанных жителей села Тория. 

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