Вторник, 25 Августа 2020 11:49

АрмИнфо.3 сентября в Государственном музее Востока (Москва, Россия) откроется первая персональная выставка Егише Татевосяна, приуроченная к 150-летию со дня его рождения. Об этом сообщает мэрия Москвы.

На выставке будут представлены произведения из Государственного музея Востока, музея-заповедника В.Д. Поленова, Фонда Марджани и частных собраний. Гости увидят около 50 живописных и графических работ Егише Татевосяна, а также произведения художников его окружения - Елизаветы Кругликовой и Александра Головина. Кроме того, в экспозицию войдут документы и фотографии, выполненные в путешествиях Леонидом Кандауровым и самим Егише Татевосяном, который увлекался и стереофотографией. Некоторые работы зрители увидят впервые.

Егише Татевосян (1870-1936) родился в Вагаршапате (Армения), обучался в гимназии при Лазаревском институте восточных языков в Москве. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Учился у Василия Дмитриевича Поленова, в доме которого познакомился со своей будущей супругой Жюстиной Неф. С Василием Поленовым совершил поездку на Восток и позже бывал там неоднократно. Увлекался библейскими и евангельскими темами и искал новые возможности для их пластического воплощения. Так же, как и его учитель, Егише Татевосян огромное внимание уделял этюду, подняв его до уровня самостоятельного художественного произведения. Кроме того, влияние на расширение стилистического диапазона художника оказали путешествия по Европе.

Егише Татевосян стал одним из учредителей Общества армянских художников в Тифлисе и был избран его первым председателем.

Выставка будет работать с 3 по 27 сентября