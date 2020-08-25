Вторник, 25 Августа 2020 11:47

АрмИнфо. По данным на 11:00 25 августа, в Армении выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 426 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 42936 случаев коронавируса, выздоровели 36475 человек, скончались 858. За последние сутки болезнь унесла жизнь 4 человек в возрасте от 61-го и 70-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 4 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 260.

На данный момент фактическое лечение получают 53343 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 196873 тестов на коронавирус (из них 1299 - за последние сутки).