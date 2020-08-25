Вторник, 25 Августа 2020 11:46

АрмИнфо. 26 августа в 20:00 состоится общегосударственное родительское собрание, на котором будут даны ответы на волнующие вопросы. Об этом написал министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян на своей странице в Facebook, призвав не верить распространяемой дезинформации.

Напомним, что в общеобразовательных учебных заведениях учебный процесс на всех уровнях общего образования (начальный, средний и старший) стартует с 15 сентября 2020 года с очным обучением, а первоклассники посетят школу 14 сентября в сопровождении одного человека. Школы будут обеспечивать масками, алкогелями, дезинфицирующими средствами, салфетками с запасом не менее на неделю. В течение дня персонал и учащиеся обеспечиваются необходимыми масками и дезинфицирующими веществами, а также дистанционными термометрами (по крайней мере, по количеству входов в школу). В школах запрещается осуществление массовых мероприятий. Временно запрещены услуги продленки, деятельность организуемых школой кружков. Классы делятся на группы, исходя из возможностей обеспечения социального расстояния в 1.5 метра; класс с более чем 20 учениками делится на 2 группы. При недостаточном количестве классных комнат, уроки могут быть организованы в залах и коридорах, оборудованных с этой целью, а также на открытой территории при благоприятных погодных условиях.

Во время перемен учащиеся не покидают класс. Случаи выхода из классной комнаты регулируются по мере необходимости под контролем учителя. Запрещается вызывать учащихся к доске, учащиеся отвечают на урок со своих мест. Более полробная информация представлена на сайте www.escs.am .

Добавим, что в Армении занятия в школах были временно прекращены в марте, в связи с ситуацией с коронавирусом. Дальнейшее обучение школьников проходило в дистанционном режиме.