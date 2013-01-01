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|Главы МИД России и Азербайджана обсудят карабахский конфликт
|Тоноян: Ни одно государство не может сравниваться по уровню ВТС Армении и России
|Арсен Торосян не подавал в отставку, он уходит в отпуск
|В Армении задумались над созданием народного ополчения
|Премьер: Коррупция в Армении должна быть либо невозможной, либо настолько низкой, чтобы этот вопрос не стоял в общественной повестке
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