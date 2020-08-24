Понедельник, 24 Августа 2020 20:02

АрмИнфо. Новоназначенный представитель ЮНИСЕФ в РА Марианна Кларк-Хаттинг (Marianne Clark-Hattingh) вручила верительные грамоты заместителю министра иностранных дел Армения Артаку Апитоняну.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в ходе беседы стороны коснулись проблем, связанных с защитой прав детей в Армении и установившегося эффективного сотрудничества с ЮНИСЕФ в этом вопросе.

Апитонян рассказал о последних процессах в правовом поле связанных с детьми, а также текущих институциональных реформах.

Собеседники обсудили вызовы, возникшие в результате пандемии коронавируса и пути их преодоления. Вопросы ухода за детьми и непрерывного образования были определены как ключевые предпосылки для развития. Также были затронуты вопросы защиты детей, находящихся в наиболее уязвимом положении, в том числе детей приграничных территорий.