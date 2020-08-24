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 Понедельник, 24 Августа 2020 19:12
Марианна Мкртчян

Артур Давтян поручил заняться уголовными делами о незаконно нажитом имуществе

Артур Давтян поручил заняться уголовными делами о незаконно нажитом имуществе

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Артур Давтян поручил в течение сентябре 2020 года представить данные об уголовных делах, по которым есть основания для подачи иска о конфискации имущества незаконного происхождения.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры Армении, на втором этапе прокуратура должна до середины октября предоставить информацию по уголовным делам, содержащую вышеуказанные данные, которые рассматривались в течение 2010- 2019 годах.

Также поручено, с момента, когда подразделение, наделенное функциями конфискации имущества незаконного происхождения будет считаться сформированным, в десятидневный срок передать ему данные расследуемых уголовных дел, по которым будут выявлены основания для начала расследования дел о конфискации имущества незаконного происхождения.

Отметим, что парламент страны на пленарном заседании 16 апреля во втором и окончательном чтении принял проект закона "О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение". Применение в Армении закона о конфискации в пользу государства незаконно нажитого имущества будет осуществляться поэтапно.

Как рассказал министр юстиции РА Рустам Бадасян, закон предусматривает конфискацию незаконного имущества, если его стоимость превышает 50 млн драм.  Документ позволяет конфискацию имущества, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода в объемах, предусмотренных проектом. В отношении такого имущества действует презумпция незаконного происхождения, которая может быть опровергнута ответчиком по представлению доказательств, обосновывающих приобретение имущества. Речь идет о неучтенном имуществе только политиков и предпринимателей.

По словам министра, бремя доказательства незаконности имущества лежит на государстве. То есть не чиновник должен доказывать свою невиновность, а государство - его виновность. Проверке может быть подвергнуто имущество, приобретенное максимум за 10 лет до проверки. В исключительных случаях, при наличии веских доказательств, расследование может затрагивать период с 1991 года. В составе Генеральной прокуратуры будет действовать новый компетентный орган, который позволит проводить изучение активов и конфисковать в пользу государства необоснованно нажитое имущество.

Вышеуказанный документ был подписан президентом Армении 11 мая текущего года. 

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