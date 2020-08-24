Понедельник, 24 Августа 2020 19:04

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 собственные дома 8-147 на 1-ом переулке Глинки, собственные дома 28-91 на улице Лисинян, собственные дома 1, 4, 6 на улице Мичурина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 6, 8, 10, 10а на улице Чехова, жилые дома 49, 51 на улице 9 Мая, жилые дома 13, 15, 17 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на улице Саряна, жилые дома 29, 33, 35 на улице Туманяна, жилой дом 1/1 на улице Байрона, жилой дом 5 на улице Чаренца, жилые дома 76/1, 76/2 на улице Анрапетутяна, Фонд "НПУА", частично Политехнический университет, проспект Мясникяна, жилые дома 3, 5, 7 на улице Налбандяна, жилые дома 4/3, 4/4, 12 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15а, 15/1, 15/2, 64а на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14/3 на улице Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 33 на улице Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Манушяна, собственные дома на улице Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на улице Дро, жилые дома 2, 2А на улице Киевяна, жилой дом 4 на улице Киевяна, жилой дом 28 на пр. Комитаса, жилой дом 13 на улице Папазяна, подъезды 1-4 жилого дома 21 на пр. Баграмяна, жилые дома 65, 67 на улице Орбели, жилые дома 106/1, 106/2, 151/2, 171 на улице Саркавага, собственные дома на 6-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 43 на улице А.Аветисяна, жилые дома 16, 46/4 во 2-ом квартале Давташена, жилые дома 23, 24 во 2-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4/2, 8, 8/1 на улице Молдовакан, жилой дом 11/2 на улице Тотовенца во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 10 на улице Галшояна в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 33 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 3/7 в 1-ом микрорайоне Авана Аринджа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);собственные дома на улицах Норка 7, 5, 9, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норке;

в Котайкской области:

10?00-16?00 улица Шаумяна, частично улицы Комитаса, Абовяна, Чаренца, Исаакяна, кварталы "Калер", "Болор охер", частично квартал

"Цирананоц" в общине Егвард; частично села Гегашен, Капутан, Камарис, Ариндж.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.