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 Понедельник, 24 Августа 2020 18:30

Снижение экспорта и падение цен на энергоресурсы обнажила острую проблему внутреннего рынка газоснабжения.

Снижение экспорта и падение цен на энергоресурсы обнажила острую проблему внутреннего рынка газоснабжения.

АрмИнфо.Своим мнением о положении дел в газодобывающей отрасли топливно-энергетического комплекса Казахстана, поделился известный государственный деятель, нефтяник Ляззат Киинов в своей статье, опубликованной газетой "Казахстанская правда".

Как считает Ляззат Киинов, за последнее десятилетие внимание работников отрасли в основном акцентировалось на вопросах газификации населения, как того требовало руководство страны. Завершен ряд крупных проектов, начинает работу магистраль "Сарыарка". Все это обеспечит голубым топливом более 60% населения нашей страны. Соответственно, за счет активной газификации регионов стремительно растет потребление газа на внутреннем рынке. Ожидается, что к 2025 году внутренний рынок будет потреблять почти 20 млрд кубометров газа, что на 30% больше, чем сегодня.

При этом, по мнению ученого, государство делало все, для сохранения более низких цен на газ для населения, и стоит отметить, что на пространстве СНГ, у нас в республике самая низкая цена на газ. На сегодня, средняя стоимость 1 кубометра голубого топлива в Казахстане составляет 18,5 тенге. Это вдвое дешевле, чем в России, и в 5 раз ниже чем в Кыргызстане.

 

Высокая доступность газа на внутреннем рынке, обеспечиваемая низкими ценами, фактически приносит убытки газовой отрасли. Если в прошлые годы убыточность внутреннего рынка нацоператор мог покрывать за счет доходов от экспорта и транзита газа, то сегодня положение кардинально изменилось. Пандемия COVID-19 безжалостно рушит планы, обнажив старые болячки еще сильнее.

Проблемой номер один является обеспечение ресурсной базы. Основную долю природного газа Казахстан получает в виде попутного, при добыче нефти. Для недропользователей его добыча не является основным процессом и низкие закупочные цены на газ никак не стимулируют их наращиванию производства.

 

По мнению Ляззата Киинова, сейчас для газовой отрасли складывается катастрофическое положение. На сегодняшний день, просто необходимо поддержать отрасль, чтобы не получить "коллапс" и социальную напряженность в виду отсутствия голубого топлива в период наступления холодов.

Отрасль срочно нуждается в пересмотре подходов к ценообразованию, чтобы бесперебойное обеспечение газом вдруг не стало одной из глобальных проблем для нашей страны. Специалистам, чиновникам необходимо провести переговоры чтобы найти наиболее приемлемый для всех вариант ценообразования. Повышение цены на газ диктуется не только вышеописанными обстоятельствами, но и необходимостью своевременных плановых ремонтно-профилактических мероприятий, замены изношенного оборудования и запорных арматур. Ведь это обеспечивает не только бесперебойную подачу газа, но в первую очередь безопасность казахстанцев.

 

Доктор наук считает, что сейчас необходимо принять меры для обеспечения безопасности магистральных газопроводов. Без грамотной тарифной реформы, да с убытками, которые есть у газовиков, отрасль так или иначе столкнется с негативными явлениями. Естественно, эта реформа должна быть проведена с учетом интересов всех потребителей газа, и уж точно нельзя допускать превышения ежемесячных расходов населения, считает Ляззат Киинов.

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