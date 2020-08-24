Понедельник, 24 Августа 2020 17:58

АрмИнфо. Компания <Лидиан Армения> сообщает, что подала в суд на независимого депутата Национального Собрания Армана Бабаджаняна за клевету. Об этом говорится в заявлении компании поступившем в АрмИнфо.

Согласно источнику, в своем последнем интервью, Бабаджанян коснувшись вопроса связанного с эксплуатацией рудника Амулсар, которым занимается компания <Лидиан>, выступил с заявлениями о том, что <разрешения на эксплуатацию рудника были приобретены преступным путем>, а также о том, что <это была преступная сделка, осуществленная с представителями бывшей коррумпированной власти>.

<По мнению компании, данные выражения являются клеветой, не имеют ничего общего с действительностью, они преследуют целью очернить деловую репутацию компании. Фактически, мы можем констатировать, что ряд лиц, представляющих различные политические силы, с целью опорочить деловую репутацию компании <Лидиан Армения> распространить дезинформацию об Амулсарском проекте. Последние старались создать негативные настроения или угодить определенным группам, чтобы получить политические дивиденды, путем клеветы. Такие заявления, в течение последних двух лет не только не доказывались, но в некоторых случаях они уже были квалифицированы судом как клевета.

В случае с Арманом Бабаджаняном подобный факт озвучивания безответственных заявлений вызывает большее беспокойство, так как речь идет не об активисте или протестующем, а о депутате Национального собрания, представляющем законодательную власть Республики Армения>, - подчеркивается в заявлении компании.

Отметим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. С учетом этого, с позапрошлого года подходы к месторождению перекрыты местными жителями и экологическими активистами.